Parma UFFICIALE l’ingaggio di Carlos Cuesta Il comunicato sul nuovo allenatore dei crociati

Il Parma Calcio annuncia con entusiasmo una svolta importante: a partire dal 1° luglio 2025, Carlos Cuesta prenderà le redini della Prima Squadra come nuovo allenatore. La scelta di affidare la guida tecnica a questo giovane e promettente allenatore segna un tassello fondamentale nel progetto di rilancio dei crociati. Curiosi di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Parma, ufficiale Carlos Cuesta nuovo allenatore: guiderà la Prima Squadra dal 1° luglio. Ecco il comunicato Parma, 19 giugno 2025 – Il Parma Calcio ha ufficializzato oggi un'importante novità per la guida tecnica della Prima Squadra Maschile. A partire dal 1° luglio 2025, sarà Carlos Cuesta il nuovo allenatore dei crociati. Una scelta giovane e

