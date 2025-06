Parma Juve | quando si giocherà la prima partita dei bianconeri nella Serie A 2024 25? Data e orario ufficiali dove si vedrà in TV

Il calcio sta per tornare, e i tifosi juventini sono già in trepidante attesa: la prima sfida della Juve nella Serie A 2024/25 si svolgerà domenica 24 agosto alle 20.45, quando i bianconeri di Igor Tudor ospiteranno il Parma di Carlos Cuesta. Un appuntamento imperdibile che promette emozioni fin dal calcio d'inizio! Ma dove poter seguire questa gara? Scopri tutte le info sui canali TV e streaming ufficiali per non perdere neanche un secondo dell’azione.

Parma Juve: quando si giocherà la prima gara dei bianconeri nella Serie A 202425? Data e orario ufficiali, dove si vedrà in TV. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha definito date e orari delle prime tre giornate del campionato 202526. La Juve di Igor Tudor farà il suo debutto nel match casalingo contro il Parma di Carlos Cuesta. Il match andrà in scena domenica 24 agosto alle 20.45 contro il Parma all’Allianz Stadium, con diretta tv su DAZN. Sarà un debutto in cui i bianconeri vorranno certamente partire col piede giusto, centrando i tre punti davanti ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve: quando si giocherà la prima partita dei bianconeri nella Serie A 2024/25? Data e orario ufficiali, dove si vedrà in TV

In questa notizia si parla di: juve - giocherà - prima - bianconeri

Cambiaso sarà recuperato per Juve Udinese, ma giocherà dal 1?? Le ultime indiscrezioni disegnano questo scenario per la gara di domani sera - Cambiaso recupera e dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella sfida di domani sera tra Juventus e Udinese all’Allianz Stadium.

Sarà la Juventus l'avversario dell'#Under16 azzurra nella finale scudetto: la sfida contro i bianconeri si giocherà lunedì 23 giugno alle ore 20.00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, con diretta su #VivoAzzurroTV Vai su Facebook

Al Ain-Juventus al Mondiale per Club, orario e probabili formazioni: dove vederla in TV e streaming; Al via il Mondiale per Club: quando gioca la Juventus e dove vederla; Alla scoperta dell’Al-Ain, la “Juventus degli Emirati Arabi” e prima rivale dei bianconeri….