Parma Cherubini | Bonny-Inter? Serve offerta importante in tempi brevi Leoni e Suzuki non sono in vendita

Federico Cherubini, uomo chiave del Parma, si espone con chiarezza sulla situazione attuale: mentre l’interesse per le offerte importanti cresce, Leoni e Suzuki restano esclusi dalla trattativa. Dal possibile arrivo di Carlos Cuesta alla valorizzazione dei talenti, Cherubini traccia la rotta per un futuro ambizioso, dimostrando che il club è pronto a muoversi rapidamente per consolidare e rafforzare la squadra.

Cherubini: «Napoli? Vogliamo la salvezza, la gente di Parma aiuti!» - In vista della cruciale sfida contro il Napoli, Federico Cherubini prova a caricare l'ambiente di Parma, sottolineando l'importanza del sostegno della tifoseria.

