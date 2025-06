Parma Cherubini | Bonny può partire

Nel mondo del calcio, ogni mossa può cambiare il destino di una squadra. Federico Cherubini, AD del Parma, svela interessanti aggiornamenti sul mercato, sulla possibile cessione di Bonny e sulle future strategie legate allo stadio. Tra trattative avvincenti e progetti ambiziosi, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per il Parma e i suoi protagonisti.

Federico Cherubini, Ad del Parma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Parma. Queste le sue parole: Dalla questione allenatore fino al mercato in entrata e in uscita. Come quella legata a Bonny: “Bonny lo vuole l’Inter? Ne parleremo ma a fronte di un’offerta economica interessante“, ha detto l’ad. Per arrivare poi anche alla questione stadio. “Cuesta chiuso? Non ancora, ma pensiamo possa essere il profilo giusto per aprire un ciclo“, ha esordito l’ex Juventus. “Il bilancio della stagione è super positivo. Non solo per la salvezza, ma anche per la promozione del Parma Women in Serie A e quella della Primavera nel torneo Primavera 1“, ha dichiarato l’amministratore delegato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Parma, Cherubini: “Bonny può partire”

In questa notizia si parla di: parma - bonny - cherubini - partire

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

#Calciomercato | #Parma, #Cherubini: "#Cuesta il profilo giusto per aprire un ciclo. #Bonny può partire alla giusta offerta. #Leoni e #Suzuki vogliamo che restino con noi" Vai su X

Cherubini (ds Parma): "È noto che è l'Inter è molto interessata a Bonny. Ne parleremo presto, compatibilmente con i loro impegni al Mondiale per Club". Vai su Facebook

Parma, da Cuesta a Bonny, quante novità sul mercato: parla l'ad Cherubini; Cherubini e il mercato: Man e Sohm potrebbero partire. Bonny-Inter? Ne parleremo presto. Discorso diverso per Bernabé e Circati...; Parma, Cherubini: Bonny-Inter? Serve offerta importante in tempi brevi. Leoni e Suzuki non sono in vendita.

PARMA - Cherubini: "Cuesta è il profilo giusto per aprire un ciclo, Bonny può partire” - Intervistato alla “Gazzetta” di Parma, l’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha fatto il punto su diverse questioni del club gialloblù. napolimagazine.com scrive

Parma, Cherubini: "Bonny-Inter? Serve offerta importante in tempi brevi. Leoni e Suzuki non sono in vendita" - Federico Cherubini a tutto campo sul mercato del Parma, dalla scelta di Carlos Cuesta come nuovo allenatore al futuro dei gioielli della rosa. Scrive msn.com