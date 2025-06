Parlare agli elettori da adulti si può anche su Israele La lezione di Merz

In un’Europa in continua evoluzione, una nuova forza sta emergendo, capace di trainare i nostri contesti politici e sociali con energia e determinazione. La lezione di Merz su Israele ci insegna quanto sia importante affrontare temi complessi con chiarezza e profondità, per parlare davvero agli elettori adulti e consapevoli. Scopri di più su questa rivoluzione e come può influenzare il nostro futuro, perché il cambiamento parte dalla conoscenza.

C'è una nuova formidabile locomotiva in Europa che ha iniziato a trainare i vagoni europei non grazie al suo infinito carburante economico, che al momento scarseggia, ma grazie alla sua incredibile.

Parlare agli elettori da adulti si può, anche su Israele. La lezione di Merz - Con formidabile coraggio, il cancelliere tedesco tenta di svegliare l'Europa dal suo torpore, dai suoi imbarazzi e dalle sue ipocrisie.

