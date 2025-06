parla il suo colorista di fiducia ormai in pensione

Nel mondo dello stile e dell’eleganza, pochi hanno lasciato un’impronta indelebile come Carolyn Bessette. Ora, con la sua eredità che si intreccia alla nuova serie di Ryan Murphy, si apre un affascinante confronto tra passato e presente. Sarah Pidgeon avrà l’arduo compito di catturare quella stessa aura di charme e raffinatezza, ma una maledizione si avvicina… Riuscirà a riscrivere la storia senza perdere il suo unico stile?

C’è già chi scrive e dice che Sarah Pidgeon non reggerà il confronto con Carolyn Bessette, nella nuova serie American Love Story di Ryan Murphy. Non è sicuramente facile vestire i panni di chi la moda e lo stile lo dettava con tanta naturalezza. L’attrice sarà in grado di replicare quel fascino che la direttrice artistica e modella, fidanzata di John F. Kennedy Jr, emanava ad ogni passo e in ogni passo? Intanto una maledizione si avvicina . Quella dei capelli biondi. Il colorista di fiducia di Carolyn Bessette, ovvero colui che quel colore l’ha realizzato veramente, afferma che il colore di Sarah Pidgeon non si avvicina minimamente a quello originale. 🔗 Leggi su Amica.it