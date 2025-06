Parco Lineare delle Mura | da Testaccio a San Giovanni via libera al finanziamento

Il parco lineare delle Mura, che si estende da Testaccio a San Giovanni, sta finalmente ottenendo il via libera al finanziamento di circa 9,2 milioni di euro, come stimato dal piano di fattibilità economica. Un progetto tanto atteso, simbolo di rigenerazione urbana e valorizzazione storica, che ha raccolto ampi consensi. Tuttavia, non mancano le sfide e le questioni da affrontare negli enti locali, dove la collaborazione sarà fondamentale per trasformare questa visione in realtà.

L'importo stimato dal piano di fattibilità economica è di circa 9,2 milioni di euro. Tanti sono i soldi necessari per realizzare un progetto di cui si parla dai tempi dell'amministrazione Veltroni: "il Parco Lineare delle Mura". Pur raccogliendo unanimi consensi, negli enti di prossimità

