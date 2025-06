Parco del Poggio e Villa Comunale | le date della riapertura |VIDEO

Il conto alla rovescia per la riapertura del Parco del Poggio e di Villa Comunale sta entrando nel vivo. Un segnale di rinascita verde per Napoli, che si prepara ad accogliere cittadini e visitatori in spazi rigenerati e ricchi di storia. L’assessore Vincenzo Santagada ha annunciato le date ufficiali durante l’inaugurazione di Parco San Gaetano Errico, promettendo un ritorno alla natura e al benessere comunitario. Restate sintonizzati, perché il grande momento è ormai alle porte.

Conto alla rovescia per la riapertura del Parco del Poggio e anche per restituire alla popolazione un pezzo di Villa Comunale. L'assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada ha approfittato dell'inaugurazione del Parco San Gaetano Errico di Secondigliano per dettare l'agenda del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Parco del Poggio e Villa Comunale: le date della riapertura |VIDEO

In questa notizia si parla di: parco - poggio - villa - comunale

# ' “ ”; dopo le operazioni svolte in “Pineta”, Parco Villa Capriccio, le aree verdi delle sc Vai su Facebook

Parco del Poggio e Villa Comunale: le date della riapertura |VIDEO; Napoli, sprint dal Virgiliano alla Villa Comunale: 18 milioni per il verde; Santagada: Tra un mese riapertura del parco San Gaetano Errico e via ai lavori al Virgiliano.

Riapre il parco San Gaetano Errico, il sindaco: “A luglio restituiamo quello del Poggio” - “Stiamo lavorando con grande intensità sulla riqualificazione dei parchi di competenza del Comune abbiamo aperto il parco San Gaetano Errico a Secondigliano, e il 3 luglio apriremo il Parco del Poggio ... napoli.repubblica.it scrive

La Villa comunale è un cantiere. “Clochard e scippi, intervenite”. Il Comune: “Pronta entro l’anno” - Dodici mesi fa il via ai lavori che procedono da cronoprogramma. Da napoli.repubblica.it