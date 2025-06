Parcheggiatore abusivo s' imbatte a Catania in un agente fuori servizio e lo minaccia l' epilogo della vicenda

A Catania, un parcheggiatore abusivo ha scampato di poco il peggio quando ha tentato di minacciare un agente fuori servizio, trasformando un gesto illegale in una vicenda che ha portato all'arresto per tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. La scena evidenzia come la legge non lasci spazio a comportamenti intimidatori e rafforza l'importanza della tutela delle forze dell’ordine. È fondamentale che episodi simili siano contrastati con fermezza.

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato per tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale in via Carlo Felice Gambino.

