Paragon indagini sui cellulari degli spiati C’è anche D’Agostino fondatore di Dagospia

Le recenti indagini della procura di Roma svelano un filone inquietante: l’analisi forense dei cellulari di figure di spicco come Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, e altri professionisti dell'informazione coinvolti nel caso dello spyware Paragon. Le verifiche tecniche, irripetibili per legge, mirano a chiarire eventuali abusi sulla privacy e a fare luce su un fenomeno che minaccia la libertà di stampa e il diritto alla riservatezza. La verità sta emergendo, e il futuro si fa più incerto.

La procura di Roma, nell’ambito del procedimento sul caso dello spyware della società Paragon, ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi telefonici in uso a sette persone, parti lese nell’indagine: il fondatore di Dagospia Roberto D’Agostino e l’influencer olandese Eva Vlaardingerbroek ( tra i relatori del recente Remigration summit ), e i giornalisti Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino. Infine i dispositivi degli attivisti di Mediterranea Saving Humans Luca Casarini, Giuseppe Caccia e don Mattia Ferrara. Il conferimento dell’incarico avverrà lunedì. L’indagine, al momento contro ignoti, procede per accesso abusivo a sistema informatico e quanto previsto all’articolo 617 del codice penale per questo tipo di reati informatici, compresa l’installazioni abusiva di apparecchiature atte ad intercettare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it