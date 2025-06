Paragon ' giornalisti sorvegliati? Chiedere all' Italia'

Paragon Solutions interrompe i rapporti con l’Italia, sollevando un grande interrogativo sulla sorveglianza dei giornalisti italiani. L’azienda ha dichiarato che eventuali questioni riguardanti questa presunta sorveglianza devono essere rivolte al governo italiano, l’autorità sovrana incaricata di garantire il rispetto della legge. Ma cosa si nasconde dietro queste accuse? La situazione apre un dibattito cruciale sulla libertà di stampa e la tutela delle istituzioni democratiche.

Paragon ha interrotto i suoi rapporti commerciali con l' Italia a seguito di sospetti di un uso improprio che eccedeva le condizioni d'uso definite nel contratto con la società. L'azienda raccomanda di rivolgere qualsiasi domanda in merito alla presunta sorveglianza di giornalisti italiani al governo italiano, in quanto è l'autorità sovrana del Paese e responsabile di garantire il rispetto della legge". Così Paragon solutions in una nota riportata dal reporter del quotidiano israeliano Haaretz, Omer Benjakob. Paragon, spiega l'azienda, "collabora con regimi democratici che, secondo ricerche approfondite, dispongono di un quadro giuridico regolamentato per l'uso dello spyware, di procedure di controllo sulle modalità del suo impiego e di meccanismi di indagine retroattiva.

I parlamentari Ue sul caso Paragon: “È uno scandalo europeo, ci sono molti altri giornalisti spiati” - Il caso Paragon svela un drammatico intreccio tra libertà di stampa e sorveglianza indiscriminata. Mentre i parlamentari europei si mobilitano per chiarire la vicenda, emerge un trend inquietante: non solo in Italia, ma in tutta Europa i giornalisti diventano bersagli di tecniche invasive.

