Paradiso per escursioni A Tavullia 30 chilometri di sentieri tutti nuovi

Se ami scoprire paesaggi mozzafiato e vivere emozionanti avventure all’aria aperta, Tavullia apre le sue porte con oltre 30 km di nuovi sentieri. Domani, 20 giugno, verrà inaugurata una rete escursionistica ampliata e accessibile, pronta a diventare il paradiso degli escursionisti e degli amanti della natura. Preparati a esplorare un sistema integrato di cammini che attraversa la vallata del...

Oltre 30 chilometri di nuovi sentieri: il comune di Tavullia si candida a diventare un punto di riferimento per gli escursionisti e gli amanti della vita all’aria aperta. Domani, 20 giugno, verranno inaugurati tre nuovi itinerari che si aggiungeranno ai quattro già noti, andando così a comporre una rete escursionistica sempre più articolata, fruibile e accessibile. Si realizza così un sistema integrato di cammini che attraversando la vallata del Foglia, tocca luoghi di grande fascino e valore paesaggistico come Rio Salso, Case Bernardi, Padiglione e Belvedere Fogliense. L’inaugurazione dei sentieri, prevede una passeggiata che prenderà il via alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paradiso per escursioni. A Tavullia 30 chilometri di sentieri tutti nuovi

