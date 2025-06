Papa Leone XIV visita a sorpresa la sede di Radio Vaticana nella zona extra territoriale

In un gesto inaspettato e carico di significato, Papa Leone XIV ha fatto visita alla sede di Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel mondo della comunicazione. L’incontro con il personale, avvenuto in un’atmosfera di cordialità e condivisione, ha rafforzato il ruolo della radio come ponte tra il Papa e i fedeli di tutto il mondo. Un momento che resterà memorabile nella storia della comunicazione vaticana.

Papa Leone XIV ha visitato a sorpresa la sede di Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, zona extra territoriale dove sorge il Centro Radio in onda corta della Radio Vaticana, Dicastero per la Comunicazione. L’incontro con il personale, Papa Leone XIV si ‘siede’ in regia. La sala stampa della Santa Sede fa sapere che il Pontefice “ ha incontrato il personale del centro, con cui si è trattenuto in conversazione, ha visitato la sala trasmettitori progettata dall’architetto Pier Luigi Nervi e si è seduto nella sala di controllo per le trasmissioni in onda corta. Il Papa si è informato sul funzionamento delle antenne, delle trasmissioni e del sistema di digital disaster recovery, e con il personale ha celebrato con un piccolo rinfresco il suo 43esimo anniversario di sacerdozio, che cade oggi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV visita a sorpresa la sede di Radio Vaticana nella zona extra territoriale

