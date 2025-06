Papa Leone XIV | in diretta su Tv2000 Angelus Messa e Processione nella solennità del Corpus Domini

Vivi in diretta l’emozione della solennità del Corpus Domini con Papa Leone XIV su Tv2000, tra preghiere, momenti di fede e tradizione. L’appuntamento è domenica 22 giugno: alle 12 l’Angelus da San Pietro, alle 17 la Messa sul sagrato di San Giovanni in Laterano, seguita dalla suggestiva processione lungo Via Merulana. Un’occasione unica per sentirsi parte di un evento spirituale che unisce storia, fede e comunità. Non perderlo!

ROMA – Tv2000 trasmette in diretta le celebrazioni della solennità del Corpus Domini con Papa Leone XIV: domenica 22 giugno alle ore 12 la recita dell'Angelus da San Pietro e alle ore 17 la Messa sul sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano. A seguire la Processione lungo Via Merulana fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore e la benedizione eucaristica.

