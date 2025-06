Papa Leone XIV ha guardato Conclave prima di essere eletto la reazione di Ralph Fiennes

Ralph Fiennes, celebre per i suoi ruoli intensi in Harry Potter e Schindler's List, ha recentemente condiviso un aneddoto sorprendente con Entertainment Weekly. L’attore ha rivelato che Papa Leone XIV, prima di entrare nel conclave di maggio, aveva guardato il film di Edward Berger, un lungometraggio che indaga sul nuovo pontefice. Prevost, come raccontato dall’attore, aveva un obiettivo ben preciso: immergersi nelle sfumature del potere e della fede, per comprendere meglio le sfide del Vaticano.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, la star di Conclave Ralph Fiennes ha commentato l'aneddoto che riguarda Papa Leone XIV, che prima di entrare in conclave ad inizio maggio guardò proprio il film di Edward Berger. L'obiettivo di Prevost, così come da lui stesso raccontato, era quello di informarsi su come avrebbe dovuto comportarsi durante un evento così importante e storico. Ralph Fiennes reagisce all'aneddoto sul papa e il film Conclave "Le mie riflessioni sono domande.

