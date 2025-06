Papa Leone XIV alle 20 la prima intervista esclusiva sul Tg1 | Cerchiamo insieme soluzioni alla guerra

Alle 20, il Papa Leone XIV svela in esclusiva sul Tg1 le sue prospettive sulla pace e i percorsi per mettere fine ai conflitti. Un’occasione unica per ascoltare un messaggio di speranza e trovare soluzioni condivise in tempi così complessi. Non perdere questa intervista, perché potrebbe essere il primo passo verso un futuro di dialogo e riconciliazione.

Dal breve estratto pubblicato dal Tg1 sui suoi canali social sembrerebbe che anche l'intervista di questa sera sia destinata a trattare il tema della pace e della fine dei conflitti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Papa Leone XIV, alle 20 la prima intervista esclusiva sul Tg1: ‚ÄúCerchiamo insieme soluzioni alla guerra‚ÄĚ

Al Pacino in udienza da Papa Leone XIV √ą la prima star hollywoodiana a incontrare il pontefice Vai su Facebook

Papa Leone XIV ha guardato Conclave prima di essere eletto, la reazione di Ralph Fiennes - In una recente intervista con Entertainment Weekly, la star di Conclave Ralph Fiennes ha commentato l'aneddoto che riguarda Papa Leone XIV, che prima di entrare in conclave ad inizio maggio guardò pro ... Riporta msn.com

