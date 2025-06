Papa Leone XIV al TG1 | Oggi situazione preoccupante insieme dobbiamo cercare la pace

In un mondo segnato da tensioni crescenti e conflitti irrisolti, le parole di Papa Leone XIV al TG1 risuonano come un appello urgente alla pace. La sua voce invita tutti noi a unire gli sforzi, superando divisioni e incomprensioni, per costruire un futuro di speranza e serenità . Oggi più che mai, la pace è una priorità condivisa: insieme possiamo fare la differenza.

Dal breve estratto pubblicato dal Tg1 sui suoi canali social sembrerebbe che anche l'intervista di questa sera sia destinata a trattare il tema della pace e della fine dei conflitti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV al TG1: “Oggi situazione preoccupante, insieme dobbiamo cercare la pace”

