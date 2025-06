Papa Leone XIV al Tg1 | No all' uso delle armi Cercare il dialogo con la diplomazia

Papa Leone XIV, al Tg1, lancia un appello: “No all’uso delle armi, sì al dialogo e alla diplomazia”. Con la sua visita a sorpresa al Centro Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria, il Papa si dice profondamente preoccupato per i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, che stanno ridisegnando la mappa mondiale. È un invito forte a cercare soluzioni pacifiche, perché solo il dialogo può portare alla pace duratura.

Il Medio Oriente e l'Ucraina sono in fiamme e Papa Leone XIV, intervistato al Tg1 al termine della sua visita a sorpresa al Centro della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, si è detto fortemente preoccupato per gli sviluppi dei due conflitti che stanno ridisegnando la geografia mondiale. "Giorno e notte cerco di seguire quello che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, però non è soltanto lì. Come ho detto ieri nell'udienza, vorrei rinnovare questo appello per la pace. Cercare a tutti i costi di evitare l'uso delle armi e cercare attraverso gli strumenti diplomatici il dialogo. 🔗 Leggi su Iltempo.it