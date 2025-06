Papa Leone XIV al Tg1 | Mettiamoci insieme per cercare una soluzione alla guerra

In un mondo spesso diviso e segnato da conflitti, le parole di Papa Leone XIV risuonano come un invito alla speranza e alla solidarietà. Nella sua recente intervista al Tg1, il Pontefice rinnova l’appello per mettere da parte le differenze e cercare insieme una via verso la pace, perché solo uniti possiamo costruire un futuro di speranza e dialogo. Mettiamoci quindi in ascolto e impegno, perché ogni gesto di pace conta.

(Adnkronos) – Papa Leone XIV rinnova l'appello alla pace oggi, giovedì 19 giugno, in un'intervista, rilasciata al Tg1, che andrà in onda questa sera, e di cui forniamo un'anteprima. "Giorno e notte cerco di seguire ciò che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, ma non è soltanto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

