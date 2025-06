Papa Leone XIV al Tg1 l’appello ai leader mondiali | Basta armi uniamoci per la pace – Il video

Papa Leone XIV al Tg1 lancia un appello forte e urgente ai leader mondiali: basta armi, uniamoci per la pace. In un momento cruciale, in cui il Medio Oriente brucia di conflitti e le tensioni globali si intensificano, il Pontefice invita a mettere da parte le divisioni e a investire nella diplomazia. È davvero preoccupante, giorno e notte cerco di promuovere la pace, perché il futuro del mondo dipende dalla nostra capacità di agire con saggezza e solidarietà .

Cercare la pace ed evitare a tutti i costi l’uso delle armi. È l’appello che Papa Leone XIV rivolge ai leader mondiali mentre in Medio Oriente infuria la guerra tra Israele e Iran e Donald Trump medita di schierarvi anche gli Usa. Il Pontefice interviene per sollecitare ogni sforzo diplomatico, su questo come su tutti gli altri conflitti in corso, nella sua prima intervista, rilasciata al Tg1. «È veramente preoccupante, giorno e notte cerco di seguire quello che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, ma non è soltanto lì. Come ho detto ieri nell’udienza vorrei rinnovare questo appello per la pace, a cercare a tutti i costi di evitare l’uso delle armi », scandisce Papa Leone (in italiano) al microfono di Ignazio Ingrao. 🔗 Leggi su Open.online

