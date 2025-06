Papa Leone al Tg1 | Muoiono tanti innocenti mettiamoci insieme per cercare soluzioni alla guerra

Papa Francesco al Tg1 rompe il silenzio sulla guerra, invitando a unirci per trovare soluzioni e fermare le violenze che mietono vite innocenti. Nella sua prima intervista, il Pontefice sottolinea l’importanza di evitare l’uso delle armi e evidenzia come il cambiamento climatico influisca sul nostro futuro comune. È un appello urgente a agire insieme per costruire un mondo più giusto e pacifico, perché la pace è un dovere di tutti.

Prima intervista del Pontefice. Nei giorni scorsi i ripetuti appelli per la pace nel mondo. Bisogna "cercare a tutti i costi di evitare l'uso delle armi". E cita il cambiamento climatico: "Tutti ne conosciamo gli effetti".

Papa Leone XIV al Tg1: “Mettiamoci insieme per cercare una soluzione alla guerra” - In un mondo spesso diviso e segnato da conflitti, le parole di Papa Leone XIV risuonano come un invito alla speranza e alla solidarietà .

