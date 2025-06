Papa Francesco la sua profezia si starebbe avverando | cosa aveva previsto

In un mondo in tumulto, le parole di Papa Francesco del 2014 risuonano con un'eco inquietante, come una profezia che si sta avverando. Mentre le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, il suo messaggio sottolinea un destino giĂ scritto, rivelando una visione che, allora, sembrava lontana dalla realtĂ . Una frase che oggi assume un peso straordinario, come un monito per l'umanitĂ .

Mentre il mondo osserva con crescente timore l’inasprirsi delle tensioni tra Israele e Iran, una vecchia dichiarazione torna a far parlare di sĂ©. Una frase pronunciata con tono fermo ma profondo, in un momento in cui nessuno avrebbe potuto immaginare quanto sarebbe risultata drammaticamente attuale. Era il 2014, e il contesto internazionale sembrava meno fragile di oggi. Ma quelle parole, apparentemente isolate, oggi riecheggiano come un presagio che inquieta. Leggi anche: Il vulcano italiano si risveglia: l’eruzione improvvisa, cosa succede Leggi anche: Papa Leone, il gesto con cui prende le distanze da Bergoglio “Una terza guerra mondiale a pezzi”: la frase che torna dal passato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Papa Francesco, la sua profezia si starebbe avverando: cosa aveva previsto

