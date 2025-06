Papà ci sta picchiando E manda la posizione Gps ai compagni su WhatsApp | 16enne disabile salva lei e la mamma dal padre violento

In un gesto coraggioso e improvviso, una ragazza disabile di 16 anni ha trasformato una drammatica situazione famigliare in un atto di salvezza. Con il suo coraggio, ha inviato la posizione GPS ai compagni, permettendo di chiamare aiuto e mettere in salvo sé stessa, la mamma e fermare la furia del padre violento. La storia dimostra come il coraggio possa nascere anche nelle circostanze più difficili, cambiando il corso degli eventi.

