Papà ci ha picchiato così una 16enne disabile ha avvertito gli amici e fatto arrestare l’uomo

In un gesto di coraggio che ha sconvolto la comunità di Aversa, una ragazza di 16 anni disabile ha reagito alle violenze subite dal padre, rivelando un esempio di determinazione e speranza. La sua prontezza nel chiedere aiuto ha portato all’arresto dell’uomo, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili, il coraggio può fare la differenza. Questa storia ci ricorda che nessuno deve mai arrendersi davanti all’ingiustizia.

Una storia di coraggio e determinazione ha portato all’arresto di un uomo violento. La protagonista è una ragazza di 16 anni, disabile, che ha deciso di ribellarsi alle botte subite insieme alla madre, da parte del padre, un pizzaiolo di 43 anni. Tutto è avvenuto ad Aversa, in provincia di Caserta, e ha avuto un epilogo positivo grazie alla prontezza della giovane e all’intervento dei carabinieri. La ragazza stava festeggiando il compleanno di un’amica e ha ricevuto la visita della madre, agitata e preoccupata: l’uomo si trovava fuori in auto e pretendeva di riportarle a Salerno. La giovane, consapevole del rischio, ha avvisato i suoi amici tramite WhatsApp, inviando loro la sua posizione GPS. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Papà ci ha picchiato”, così una 16enne disabile ha avvertito gli amici e fatto arrestare l’uomo

