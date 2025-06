Paolo Mieli sgancia la bomba | Juve è scoppiato un pandemonio

Paolo Mieli ha fatto una rivelazione esplosiva: la Juventus, in visita alla Casa Bianca, ha scatenato un vero pandemonio. Prima del debutto al Mondiale per club, i bianconeri sono stati protagonisti di un evento discusso, con l'incontro tra il presidente della FIFA Infantino, John Elkann e Donald Trump. Un episodio che ha suscitato polemiche e scalpore, aprendo un capitolo cruciale e controverso nel calcio internazionale. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta?

I calciatori bianconeri nello Studio Ovale. La Juventus è stata ospite della Casa Bianca in occasione del Mondiale per club. Nelle ore precedenti al debutto contro l'Al Ain, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha accompagnato una delegazione bianconera capitana dall'ad di Exor John Elkann in visita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una scelta molto discussa e che - a detta di Paolo Mieli - avrebbe scatenato "in pandemonio". Ospite di Tagadà, il programma in onda giovedì 19 giugno su La7, Mieli ha svelato: "Nelle chat juventine è scoppiato il pandemonio. Credo che domani i giornali ne daranno notizie - premette -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli sgancia la bomba: "Juve, è scoppiato un pandemonio"

