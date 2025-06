Paolo Crepet | La scuola ha perso autorevolezza Bisogna tornare a bocciare Solo attraverso il merito si può invertire la rotta

Paolo Crepet lancia un forte grido di allarme: la scuola italiana ha smarrito la sua autorevolezza e rischia di compromettere il futuro delle nuove generazioni. Secondo lo psichiatra, solo un ritorno al merito e a un sistema di valutazione più severo, come la bocciatura, può invertire questa tendenza negativa. È giunto il momento di riconsiderare le fondamenta dell’istruzione per garantire un domani di successo.

