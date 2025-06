Paolo Bonolis in vacanza al mare con la nuova fidanzata e la famiglia

Paolo Bonolis in vacanza al mare con la nuova fidanzata e la famiglia. Recentemente, il noto conduttore televisivo ha scelto Formentera come cornice per un momento di relax e convivialità, accompagnato dal figlio Davide e dalla giovane influencer Martina Dotti. Questa fuga estiva non è solo un break, ma anche un'occasione per rafforzare legami e condividere emozioni preziose, segnando anche una fase...

vacanza di Paolo Bonolis a formentera con la famiglia. Recentemente, il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha scelto di trascorrere alcuni giorni in una delle destinazioni più amate del Mediterraneo, Formentera. La vacanza ha visto la partecipazione del figlio Davide e della sua nuova compagna, Martina Dotti, giovane influencer attiva su TikTok. Questo soggiorno rappresenta un momento importante per la famiglia, segnando anche una fase significativa nella vita di Davide. un viaggio in famiglia tra relax e affetto. La scelta di partire insieme ha suscitato grande interesse nel pubblico, soprattutto perché la relazione tra Davide e Martina sembra essere recentissima. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Paolo Bonolis in vacanza al mare con la nuova fidanzata e la famiglia

