Paolo Bonolis categorico sugli smartphone | Vanno vietati fino ai 16 anni i giovani non vivono più la vita vera

Paolo Bonolis si schiera con fermezza contro l’uso indiscriminato degli smartphone tra i giovani, proponendo un divieto fino ai 16 anni. Secondo il noto conduttore, i ragazzi rischiano di perdere il contatto con la realtà, sacrificando esperienze fondamentali per la loro crescita. La sua presa di posizione accende un dibattito urgente sulla salute mentale e il benessere delle nuove generazioni. È ora di riflettere seriamente su come proteggere i nostri figli in un mondo sempre più digitale.

In un'intervista, Paolo Bonolis esprime in modo deciso la sua opinione sull'uso degli smartphone da parte delle nuove generazioni. Al centro della sua riflessione, gli effetti devastanti dei dispositivi sulla salute mentale: "Quello che sta accadendo è drammatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

