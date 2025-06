Paolillo duro | Inzaghi mi ha deluso come uomo! Zero etica

Ernesto Paolillo, ex DG dell’Inter, ha espresso un giudizio durissimo su Inzaghi, definendolo un uomo privo di etica e deludente sotto molti aspetti. La sua presa di posizione mette in luce le tensioni e le controversie che hanno accompagnato l’addio dell’allenatore ai nerazzurri, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a riflettere sulla trasparenza e sui valori nel mondo del calcio. Ma cosa cela realmente questa dura critica?

Ernesto Paolillo, ex DG dell'Inter, ha commentato in maniera molto netta il processo che ha portato all'addio di Simone Inzaghi ai nerazzurri. Il suo commento non lascia spazio a interpretazioni. LA CONVINZIONE – La separazione di Simone Inzaghi dall'Inter ha lasciato degli strascichi, prima di tutto nei rapporti tra il piacentino e i tifosi nerazzurri. A confermarlo è la dura reazione dell'ex Direttore Generale dell'Inter Ernesto Paolillo, che alle frequenze di TMW Radio si è pronunciato senza mezzi termine sulla questione: «L'idea è la stessa che avevo appena erano trapelate le notizie. Per me, Inzaghi ha tradito la società, ha tradito l'Inter, non ha avuto etica comportamentale perché ha sbagliato i tempi.

