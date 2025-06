pamela prati pubblica il video del nuovo singolo narciso

Pamela Prati torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Narciso", disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano coinvolgente, scritto con Daniele Piovani, che celebra la libertà e l’autoaffermazione, usando il simbolo del fiore per rappresentare la personalità narcisista capace di affascinare e abbagliare. Il videoclip ufficiale aggiunge un tocco visivo intenso, rendendo questa uscita imperdibile per i fan e gli amanti della musica.

Fuori su tutte le piattaforme digitali Narciso, il nuovo singolo di Pamela Prati, accompagnato dal videoclip ufficiale. Esce oggi su tutte le piattaforme digitali Narciso, il nuovo singolo di Pamela Prati  (distribuzione Believe ). Il brano, scritto da Pamela Prati con Daniele Piovani, è un inno alla libertà , raccontando di come una personalità narcisista, rappresentata simbolicamente anche dall’omonimo fiore, possa abbagliare con le sue qualità e di come si può rinascere dopo aver incontrato questo tipo di persona. “Il narciso, un fiore simbolo di bellezza e rinascita, ci incanta con la sua forma delicata e il suo profumo avvolgente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu