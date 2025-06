Pamela Petrarolo sul fratello scomparso | Manuel è vivo ma non possiamo contattarlo né sapere dove si trovi

Pamela Petrarolo, emozionata e colma di speranza, rivela al pubblico una scoperta sconvolgente: suo fratello Manuel, scomparso da oltre due anni, è vivo. Un dolore silenzioso che si trasforma in un nuovo inizio, portando con sé la promessa di ritrovarlo. La showgirl condivide questa vicenda di cuore e speranza, ricordando che anche nelle tenebre più profonde, la luce della famiglia non si spegne mai.

La showgirl ha scoperto, dopo oltre due anni e mezzo, che suo fratello è vivo. Una vicenda di dolore e speranza, accennata al Grande Fratello e raccontata oggi a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Pamela Petrarolo ha raccontato per la prima volta in televisione gli ultimi, dolorosi sviluppi legati alla scomparsa di suo fratello Manuel, di cui non si avevano notizie da oltre due anni. Un silenzio lungo e carico d'angoscia, interrotto solo pochi giorni fa da una telefonata in piena notte che ha cambiato tutto. Il ritorno di Manuel: una telefonata improvvisa "I miei genitori sono stati svegliati nel cuore della notte dalla polizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it