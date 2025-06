Pamela Petrarolo ritrovato dopo due anni il fratello scomparso | ora è agli arresti domiciliari

Pamela Petrarolo e la sua famiglia tirano un sospiro di sollievo. Dopo due anni è stato ritrovato il fratello Manuel, che era sparito nel nulla. Un dramma che la showgirl ha menzionato al Grande Fratello ma anche a Verissimo e in altre interviste televisive. Il ragazzo si trova però ora agli arresti domiciliari con l’accusa di aver rubato un’auto con cui sono state compiute almeno 7 rapine. Il fratello di Pamela Petrarolo è stato ritrovato. A La volta buona di Caterina Balivo, Pamela Petrarolo ha commentato la notizia del ritrovamento del fratello Manuel. Visibilmente provata ha spiegato che il ragazzo ha fatto una telefonata ai suoi genitori senza però menzionare l’arresto, di cui la famiglia Petrarolo ha avuto notizia solo tramite la carta stampata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pamela Petrarolo, ritrovato dopo due anni il fratello scomparso: ora è agli arresti domiciliari

