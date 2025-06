Pamela Petrarolo ritrova il fratello dopo 2 anni e mezzo | ‘Manuel è vivo ma ora è ai domiciliari’

Dopo due anni e mezzo di angoscia e incertezza, Pamela Petrarolo può finalmente riabbracciare suo fratello Manuel. La showgirl e ex volto di "Non è la Rai" ha condiviso con emozione il ritrovamento del fratello, ora agli arresti domiciliari. Un momento di grande sollievo e speranza per tutta la famiglia, che dimostra come la perseveranza possa superare anche le sfide più difficili. La loro storia ci ricorda l’importanza di non perdere mai la speranza.

Pamela Petrarolo: il fratello Manuel è stato ritrovato dopo 2 anni e mezzo. Dopo oltre due anni di angoscia e silenzio, Pamela Petrarolo ha annunciato il ritrovamento del fratello Manuel, scomparso nel nulla senza lasciare tracce. L'ex volto di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello ha raccontato il drammatico momento a " La Volta Buona ", il talk show di Caterina Balivo, spiegando come la notizia sia arrivata all'improvviso, in piena notte. "Era notte fonda, i miei genitori stavano dormendo. È arrivata una telefonata: pensavano al peggio. Mia madre era in stato confusionale, temeva fosse uno scherzo, una truffa.

