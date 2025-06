Pamela Petrarolo parla del fratello | ecco cos’è accaduto

Pamela Petrarolo, ospite a “La Volta Buona” di Caterina Balivo, si apre emozionata e sincera, rivelando un episodio sconvolgente legato alla sua famiglia. La cantante e showgirl condivide per la prima volta dettagli toccanti sulla misteriosa vicenda del fratello scomparso e il suo ritorno inatteso. Un racconto che tocca il cuore e mette in luce l’importanza della speranza nei momenti più difficili. Ecco cosa è successo davvero...

Pamela Petrarolo si racconta a “La Volta Buona” da Caterina Balivo: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffina. Pamela Petrarolo, è stata ospite da Caterina Balivo dove per la prima volta ha parlato di suo fratello. Pamela in televisione dichiara: “In piena notte i miei genitori sono stati svegliati da una telefonata e non vedendo il figlio da due anni hanno pensato al peggio. Al telefono dicono che hanno ritrovato mio fratello ma li per li mia mamma pensa ad uno scherzo, ad una truffa. Quindi dice “se è vero che avete ritrovato mio figlio fatemi parlare con lui”. Allora hanno messo il vivavoce in questa macchina e lui ha detto “ciao mamma”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pamela Petrarolo parla del fratello: ecco cos’è accaduto

