Pamela Petrarolo la notizia choc sul fratello Manuel | scomparso da 2 anni è ai domiciliari

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello spettacolo e della cronaca: Pamela Petrarolo ha rivelato l’ultima drammatica novità sul fratello Manuel, scomparso da due anni senza lasciare tracce. Un'assenza che si è fatta ancora più inquietante con la sua recente posizione giudiziaria. La vicenda, avvolta nel mistero, mette in luce un’angoscia senza fine per la famiglia. Ma cosa si nasconde dietro questa sparizione? La risposta potrebbe riscrivere ogni supposizione.

Per due lunghi anni la famiglia non ha avuto più alcuna notizia. Nessun messaggio, nessuna chiamata, nemmeno un segnale. Un’assenza che si è fatta ancora più inquietante quando anche la giustizia ha perso ogni traccia di lui: indagato per il furto di un’auto, lo scorso 9 giugno era stato raggiunto da un provvedimento di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ma al momento di eseguire l’ordinanza, all’indirizzo indicato, non c’era nessuno. Il nome è quello di Manuel Petrarolo, 35 anni, fratello minore di Pamela Petrarolo, volto noto del piccolo schermo fin dai tempi di “Non è la Rai”, e recentemente concorrente del “Grande Fratello”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

