Pamela Petrarolo ha ritrovato il fratello Manuel sparito da due anni è agli arresti domiciliari

Per anni è stato un’ombra nella vita di Pamela Petrarolo, fino a ieri indicato come disperso, il fratello Manuel Petrarolo è vivo. ll 35enne fratello della ben più nota Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai e del Grande Fratello, è inaspettatamente ancora vivo. Ma dietro la lieta notizia, una scoperta ancora più spiazzante attendeva l’ex gieffina. A raccontare tutto è stata la stessa Pamela a La volta buona, ospite di Caterina Balivo. Manuel è stato fermato durante un normale controllo a Roma, nel quartiere Quarticciolo. Era a bordo di un’auto a noleggio. I poliziotti hanno scoperto che su di lui pendeva un ordine di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emesso una settimana prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it