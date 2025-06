pamela petrarolo e il fratello scomparso da due anni poco fa il ritrovamento

Pamela Petrarolo, nota protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello e amata showgirl, torna sotto i riflettori per una vicenda che tocca il cuore di molti. Ospite a La volta buona da Caterina Balivo, ha condiviso un’emozionante svolta nella drammatica scomparsa del fratello Manuel, ritrovato dopo due anni di angoscia. Una storia di speranza e resilienza che ci ricorda quanto l’amore possa superare ogni ostacolo.

News TV. Si sono riaccesi i riflettori su una protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, questa volta per una vicenda che va ben oltre il mondo dello spettacolo. La cantante e showgirl Pamela Petrarolo, reduce dall’esperienza televisiva del 2024, è tornata in tv ospite a La volta buona da Caterina Balivo, per raccontare una storia commovente: la scomparsa di suo fratello Manuel, di cui aveva già espresso il dolore, e un risvolto completamente inaspettato. Chi la segue ricorderà il suo appello accorato, ma ora Pamela porta con sé una notizia che cambia radicalmente il finale di una vicenda che sembrava senza speranza. 🔗 Leggi su Tvzap.it