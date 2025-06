Pamela Anderson La bagnina l’icona e la biblioteca

Pamela Anderson, la Bagnina più celebre di sempre, è molto più di un'icona di costume e rallenty. La sua immagine ha attraversato decenni, lasciando un'impronta indelebile nella cultura pop. Ma dietro la sensualità e il glamour, si nasconde una donna complessa e determinata, pronta a scrivere nuove pagine della sua storia. La sua prima apparizione pubblica...

C’è stato un tempo in cui bastava dire “Pamela” per evocare due cose: un costume rosso e un rallenty. Il mondo si fermava, la telecamera pure. Lei correva. E mentre correva, l’audience mondiale dimenticava il senso critico per lasciarsi cullare dal moto ipnotico di lei. Pamela Anderson è stata, a lungo, un’icona da cartellone: stampata, sospesa, desiderata. Il che sembrerebbe tutto. E invece era solo l’inizio. La sua prima apparizione pubblica non fu su una passerella ma su un maxischermo, durante una partita di football in Canada: inquadrata per caso mentre indossava una t-shirt della Labatt, fu acclamata dallo stadio intero. 🔗 Leggi su Panorama.it