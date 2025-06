Palpeggiò una 15enne sul treno per Albairate | niente pena sospesa perché irreperibile

Una vicenda scottante scuote Seveso: un uomo di 34 anni è stato accusato di aver palpeggiato una giovane ragazza di 15 anni sul treno, tentando di trascinarla nel bagno. La sua irreperibilità ha impedito l'assegnazione di una pena sospesa, lasciando aperta una strada di giustizia e dibattito sulla tutela delle vittime e sulla fermezza delle pene. La vicenda si arena ora in un’attesa più lunga, mentre le conseguenze sono da definire.

Seveso (Monza Brianza), 19 Giugno 2025 - Poteva patteggiare due anni con la pena sospesa per violenza sessuale aggravata, ma per ottenerla doveva partecipare ad un percorso di recupero. Invece risulta irreperibile. Per un 34enne originario del Mali e residente a Cesano Maderno, accusato di avere palpeggiato una quindicenne sul treno cercando poi di trascinarla verso il bagno, il giudice ha ora rinviato l'udienza a dicembre quando per l'imputato si prospetta un altro patteggiamento, oppure un processo con il rito abbreviato, ma con il carcere. La sua irreperibilità aveva già causato la sospensione del procedimento, arrivato al vaglio della giustizia a oltre due anni dai fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palpeggiò una 15enne sul treno per Albairate: niente pena sospesa perché irreperibile

