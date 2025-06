Palmeiras v Al Ahly sospeso per un’ora a causa di preoccupazioni gravi

Una suspense inattesa ha interrotto la sfida tra Palmeiras e Al Ahly nella Coppa del Mondo del club, lasciando tifosi e appassionati con il fiato sospeso. La partita, fermata con il punteggio di 2-0 a favore dei brasiliani, è stata sospesa per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche. Ma cosa succederà ora? Restate con noi per aggiornamenti esclusivi su questa vicenda che sta facendo discutere il mondo del calcio.

2025-06-19 20:27:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La partita della Coppa del Mondo del club tra Palmeiras e Al Ahly è stata sospesa con mezz’ora rimasta per giocare a causa di problemi di sicurezza per “maltempo”. Il gioco è stato interrotto con Palmeiras che conduce 2-0 per gentile concessione di un goal di Wessam Abou e uno sciopero di Flaco Lopez. L’arbitro inglese Anthony Taylor, che aveva precedentemente rovesciato un cartellino rosso per Raphael Veiga per il suo trentesimo compleanno, era stato costretto a fermare i procedimenti dopo 63 minuti nel New Jersey a causa della minaccia di una tempesta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

