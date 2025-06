Palmeiras Al-Ahly LIVE | sintesi risultato e tabellino

Non perdere l’emozione del match tra Palmeiras e Al-Ahly, in diretta dal MetLife Stadium di East Rutherford. Al via alle 18:00 la prima giornata del Mondiale per Club 2025, con due grandi squadre pronte a sfidarsi in una partita ricca di adrenalina. Segui tutto live, dalla sintesi del risultato al tabellino finale, e vivi ogni istante di questa imperdibile sfida internazionale!

Appuntamento alle ore 18.00 al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell'incontro.

