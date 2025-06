Palmeiras-Al Ahly LIVE le formazioni ufficiali | fuori Felipe Anderson Estevao con Vitor Roque C'è Trezeguet

Stasera al MetLife Stadium di New Jersey si accendono le emozioni con Palmeiras e Al Ahly pronti a sfidarsi nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: fuori Felipe Anderson e Estevao, dentro Vitor Roque e Campazzano Trezeguet. Una partita imperdibile che promette spettacolo e suspense, con entrambe le squadre decise a conquistare i tre punti e lasciare il segno in questa prestigiosa competizione.

Palmeiras e Al Ahly si affrontano al MetLife Stadium nel New Jersey, alle ore 18 italiane, nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: palmeiras - ahly - formazioni - ufficiali

