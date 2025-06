Palmeiras-Al Ahly LIVE alle 18 | Primapagina

Grande attesa per il match tra Palmeiras e Al Ahly, in scena alle 18 al MetLife Stadium nel New Jersey. Due grandi club, un incontro che promette emozioni e sorprese, mentre il Gruppo A si fa sempre più avvincente. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate di una partita che potrebbe ribaltare le sorti del torneo. La sfida è iniziata: chi avrà la meglio?

Palmeiras e Al Ahly si affrontano al MetLife Stadium nel New Jersey, alle ore 18 italiane, nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: tutto in equilibrio nel gruppo A, visto che entrambe le partite della prima giornata sono terminate 0-0, con brasiliani, egiziani, Inter Miami e Porto a quota un punto. I brasiliani hanno qualità ed entusiasmo, gli egiziani (12 volte vincitori della Champions africana) hanno intraprendenza che, almeno all'esordio, non è stata convertita in concretezza.

