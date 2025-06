Palmeiras Al-Ahly LIVE 2-0 | vincono i brasiliani che volano in testa

Al MetLife Stadium di East Rutherford, il grande calcio internazionale prende vita con Palmeiras e Al-Ahly pronti a scrivere un nuovo capitolo nel Mondiale per Club 2025. Dopo una prima frazione senza grandi emozioni, i brasiliani si impongono con un netto 2-0, portandosi in testa alla competizione. Restate con noi per vivere ogni istante di questa sfida avvincente e scoprire cosa riserva il secondo tempo!

Appuntamento alle ore 18.00 al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Poche emozioni al MetLife Stadium, casa dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palmeiras Al-Ahly LIVE 2-0: vincono i brasiliani, che volano in testa

