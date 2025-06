Palmeiras Al-Ahly LIVE 2-0 | si riparte al MetLife Stadium

Il grande calcio torna protagonista al MetLife Stadium di East Rutherford, dove Palmeiras e Al-Ahly si sfidano nella prima giornata del Mondiale per Club 2025. Con il punteggio di 2-0 a favore dei brasiliani, l’attesa è tutta per il secondo tempo: restate con noi per vivere ogni momento di questa partita emozionante e scoprire chi si aggiudicherà la vittoria!

Appuntamento alle ore 18.00 al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Poche emozioni al MetLife Stadium, casa dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palmeiras Al-Ahly LIVE 2-0: si riparte al MetLife Stadium

Palmeiras-Porto come Al-Ahly-Inter Miami: non si segna e non si vince! - Il gruppo A del Mondiale per Club si conferma un vero e proprio rompicapo, con due partite senza reti e senza vincitori.

#Mondiale2025 16-06-2025 Palmeiras-Porto 0-0 Tanto spettacolo, niente gol: Palmeiras-Porto è 0-0. Palo di Murilo nel finale Partita divertente nel gruppo A. I brasiliani giocano meglio ma Claudio Ramos para e Francisco Moura salva sulla linea. Due occasio Vai su Facebook

Palmeiras-Al Ahly sospesa per maltempo: MetLife Stadium evacuato; Mondiale per club, Palmeiras-Al Ahly sospesa per allerta meteo: stadio evacuato; Palmeiras-Al Ahly LIVE alle 18.

Palmeiras-Al Ahly LIVE alle 18 - Palmeiras e Al Ahly si affrontano al MetLife Stadium nel New Jersey, alle ore 18 italiane, nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: tutto. Come scrive msn.com

Cosa è successo durante Palmeiras-Al Ahly? Partita sospesa dall'arbitro Taylor per allerta meteo - Salisburgo interrotta per nubifragio, un altro match sospeso al Mondiale per Club. Si legge su eurosport.it