Palmeiras Al-Ahly LIVE 1-0 | si sblocca la partita autogol dell’Al-Ahly di Abou Ali

Al MetLife Stadium di East Rutherford, il debutto del Mondiale per Club 2025 si infiamma con Palmeiras in vantaggio sull'Al Ahly grazie a un autogol di Abou Ali. La tensione cresce, e i tifosi sono pronti a vivere ogni attimo di questa sfida epica. Rimanete con noi per seguire la cronaca live di questo confronto che promette grandi emozioni fin dal primo tempo!

Appuntamento alle ore 18.00 al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell'incontro. PRIMO TEMPO Poche emozioni al MetLife Stadium, casa dei .

