Palmeiras Al-Ahly LIVE 0-0 | fine primo tempo

Alle porte della grande sfida tra Palmeiras e Al-Ahly, il primo tempo si conclude sul punteggio di 0-0, regalando un’anticipazione di emozioni che promettono di accendersi nella ripresa. L’attesa è alta: alle 18.00 al MetLife Stadium di East Rutherford, il calcio mondiale si accende con una partita che potrebbe riscrivere le sorti del torneo. Resta con noi per vivere ogni istante di questa emozionante giornata!

Appuntamento alle ore 18.00 al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford per Palmeiras Al-Ahly, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Poche emozioni al MetLife Stadium, casa dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palmeiras Al-Ahly LIVE 0-0: fine primo tempo

In questa notizia si parla di: palmeiras - ahly - primo - tempo

Palmeiras-Porto come Al-Ahly-Inter Miami: non si segna e non si vince! - Il gruppo A del Mondiale per Club si conferma un vero e proprio rompicapo, con due partite senza reti e senza vincitori.

Mio padre lo dice e io sono d'accordo anch'io. Quando ti sposi, la cosa più importante saranno la famiglia, moglie e figli, e poi il calcio. Voglio essere sicuro che, mentre gioco ai massimi livelli, il calcio possa essere al primo posto. Non sai per quanto tempo pot Vai su Facebook

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il Salisburgo; Porto e Palmeiras decidono di non farsi male; DIRETTA: Palmeiras-Porto LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla seconda partita del girone A del Mondiale per Club.

Palmeiras-Al Ahly: diretta live e risultato in tempo reale - Al Ahly di Giovedì 19 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Pronostico Palmeiras-Al Ahly, Estevao guida i brasiliani contro gli ostici egiziani - I brasiliani hanno qualità ed entusiasmo, gli egiziani (12 volte vincitori della Champions africana) hanno intraprendenza che ... corrieredellosport.it scrive