Palmeiras-Al Ahly le pagelle | Moreno concreto 7 Trezeguet sparisce | 5,5

Tra i brasiliani brillano anche il Flaco Lopez e l'ex rossonero Gustavo Gomez. Ben Romdhane si fa rispettare nel duello con Rios. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Palmeiras-Al Ahly, le pagelle: Moreno concreto, 7. Trezeguet sparisce: 5,5

In questa notizia si parla di: palmeiras - ahly - pagelle - moreno

Palmeiras-Porto come Al-Ahly-Inter Miami: non si segna e non si vince! - Il gruppo A del Mondiale per Club si conferma un vero e proprio rompicapo, con due partite senza reti e senza vincitori.

Palmeiras-Al Ahly, le pagelle: Moreno concreto, 7. Trezeguet sparisce: 5,5; Palmeiras-Al Ahly 2-0, pagelle e tabellino: Mauricio e il Flaco Lopez decisivi, Abou Ali la combina grossa; Mondiale per Club, Palmeiras-Al Ahly 2-0: brasiliani agli ottavi.

Pagelle Palmeiras Al-Ahly: TOP e FLOP del match - Ahly I TOP e i FLOP del match valido valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club: pagelle ... Scrive calcionews24.com

MONDIALE PER CLUB - Palmeiras-Al Ahly 2-0: decisivi l'autogol di Abou Ali e la rete di Lopez - La gara viene sbloccata al 50' da Abou Ali che si ritrova, suo malgrado, a deviare in ret ... Segnala napolimagazine.com