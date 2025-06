Palmeiras-Al Ahly 2-0 LIVE | autogoal di Abou Ali raddoppia il Flaco Lopez Si riparte

Un match emozionante e ricco di colpi di scena: Palmeiras e Al Ahly si sfidano in una battaglia intensa, con i brasiliani che trovano il vantaggio grazie all’autogoal di Abou Ali e lo follow-up del Flaco Lopez. Dopo una lunga sospensione, la sfida riprende con rinnovato entusiasmo, promettendo ancora sorprese e adrenalina fino all’ultimo fischio. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle azioni salienti di questa emozionante partita.

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI: 61` - La sfida ricomincia dal minuto 61 dopo una sospensione di più di mezz`ora. 60` - Partita sospesa 40` per allerta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

