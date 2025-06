Palmeiras-Al Ahly 2-0 LIVE | autogoal di Abou Ali raddoppia il Flaco Lopez Partita sospesa 40' per allerta meteo

Un emozionante match tra Palmeiras e Al Ahly si interrompe bruscamente a causa di un’allerta meteo, dopo che i brasiliani hanno conquistato una vittoria per 2-0. Con un autogol di Abou Ali e il raddoppio firmato da Flaco Lopez, la partita prometteva scintille. Ma cosa accadrà nel proseguo di questa sfida sospesa? Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti in tempo reale!

IL TABELLINO Palmeiras-Al Ahly 2-0 MARCATORI: 49` aut. Abou Ali (P), 59` Flaco Lopez (P) ASSIST: Mauricio (P) PALMEIRAS (3-4-3): Weverton; Giay,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

